Mahallelinin dikkati hırsızlık şüphelisini yakalattı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 7 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi, mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde, jandarma tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Akyol Mahallesi sakinleri, dün saat 21.00 sıralarında, bir otomobilin sürücüsünün tedirgin davranışlarından şüphelenip, durdurmak istedi. Ancak, otomobil sürücüsü durmayıp, kaçmaya başladı. Şüpheli, kaçarken, park halindeki bir otomobile de çarptı. Bunun üzerine mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirip, şüphelinin kaçtığı otomobilin plakasını verdi. Jandarma ekipleri, peşine düştükleri otomobili mahalle çıkışında güçlükle durdurdu. Otomobili kullanan İ.A. gözaltına alındı. Bu sırada Akyol Mahalles'ndeki Semiha Topçu'ya ait evden hırsızlık yapıldığı ortaya çıktı. Tüm odaların karıştırılıp, yatak odasında sakladığı ziynet eşyaları ve 100 lirasının çalındığını belirten Topçu, jandarmaya şikayetçi oldu. Jandarmanın şüphe üzerine ifadesine başvurduğu İ.A., suçunu itiraf etti. . İ.A.'nın çaldığı ziynet eşyaları ve 100 lira para da otomobilinde ele geçirildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, İ.A.'nın Milas'taki 6 ayrı evden çeşitli tarihlerde yapılan hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu anlaşıldı. İ.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA