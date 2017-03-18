Mahkeme, otoyoldaki radar cezasını iptal etti

ŞANLIURFA'da avukat Esat Yayğın'a, otoyolda saatte 164 kilometre hızla ilerlediği gerekçesiyle 412 lira para cezası kesildi. Avukatın itirazıyla incelenen radar video kayıtlarında aracın hızının saatte 125 kilometre olduğu ortaya çıkıca, mahkeme cezayı iptal etti.

Şanlıurfa Barosu avukatlarından Esat Yayğın'a, geçen yıl 2 Kasım tarihinde Şanlıurfa'dan Gaziantep'e seyahati sırasında aracıyla otoyolda 164 kilometre hız yaptığı gerekçesiyle 412 lira para cezası tebligatı gönderildi. Yolculuk sırasında hız sabitleyici kullandığı için 164 kilometre hız yapmadığını düşünen avukat Yayğın, cezanın iptali için Şanlıurfa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mahkeme heyeti, Emniyet Müdürlüğü'nden cezanın kesildiği tarihteki radar videosu kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede Yayğın'ın kullandığı aracın yaptığı hızın saatte 125 kilometre olduğu saptanınca 5 Mart günü mahkeme heyeti cezanın iptal edilmesini karar aldı.

Trafik kurallarının asıl amacının sürücünün can ve mal güvenliğini korumak olduğunu belirten Esat Yayğın, hız limitini aşmadığına inananların da kendisi gibi itirazda bulunmasını istedi. Kendisinin hız yapmadığına emin olduğu için cezaya itiraz ettiğini ve haklılığının ortaya çıktığını ifade eden Yayğın, şöyle dedi:

"Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Şanlıurfa’dan Gaziantep’e gidiyordum. Birkaç gün sonra adresime trafik cezası için tebligat geldi. Tebligatta saatte 164 kilometre hızla gittiği yazılıydı ve bunun için tarafıma 412 lira para cezası kesilmişti. Ben yolculuk yaparken, genellikle hız sabitleyici kullandığım için hızımın 164 kilometre olmadığından emindim. Bunun üzerine itirazda bulundum ve mahkeme radar video kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede 125 kilometre hızla gittiğim ispatlandı ve mahkeme para cezasını iptal etti."

Birçok sürücünün kendisine yollanan cezayı görünce itirazda bulunmadığını ve hata yaptığı kanaatine sahip olduğunu anlatan Yayğın, "İnsanlarımız kendisine ceza yollanınca bunun kesin olduğu ve hata yapılmayacağına inanıyor. Ancak, benim başıma gelen olayda da görüldüğü üzere özellikle radar ekipleri bilinçli veya bilinçsiz hata yapabiliyor. Bu nedenle insanlarımızın daha duyarlı olmasını gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu suçu işlediğinize inanmıyorsanız gerekli itirazı yapın ve cezayı iptal ettirin" dedi.

DHA