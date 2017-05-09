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Mersin Haberi: Mahkeme yazı işleri müdürüne rüşvetten suçüstü

Mahkeme yazı işleri müdürüne rüşvetten suçüstü

18:189 Mayıs 2017
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Mahkeme yazı işleri müdürüne rüşvetten suçüstü
Mahkeme yazı işleri müdürüne rüşvetten suçüstü

MERSİN'de mahkeme yazı işleri müdürü T.E., rüşvet alırken suçüstü yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ceza mahkemesi yazı işleri müdürü olan T.E., adli bir olay nedeniyle hakkında mahkumiyet kararı verilen F.M.'ye, 'Senin hakkında 1 yıl hapis cezası var ama ben bunu 3 bin lira paraya çevirir hallederim. Bana 500 TL ver, kalanını taksitle ödersin' diyerek rüşvet talebinde bulundu.
F.M.'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan T.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı.

DHA

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