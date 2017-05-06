Mahkum yakınları, 'ceza indirimi' istedi

KAYSERİ'de Mahkum Yakınları Derneği (MAYAD) tarafından düzenlenen basın açıklamasında, terör suçluları ve çocuk tecavüzcüleri dışında hükümlü olan kader mahkumları için ceza indirimi istedi. Babaları cezaevinde olan çocuklar ellerine aldıkları 'Tayyip Dede babamı affet' pankartları ile basın açıklamasına katıldı.

MAYAD Kayseri Şubesi üyeleri tarafından Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yapıldı. Kader mahkumlarının anneleri, babaları, eşleri ve çocuklarının katıldığı basın açıklamasında MAYAD adına açıklama yapan Ayşe Sevinç, yapılan basın açıklamasının genel af talebi içermediğini belirterek, “Af talebimiz terör örgütü üyelerini ve çocuk tecavüzcülerini kesinlikle içermemektedir. Bizim tek derdimiz, suça karışmış olsa dahi vatanına milletine gönülden bağlı mahkumların çıkarılmasıdır. Cezaevleri Cumhuriyet tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor. Mahkum sayısı 250 bin kişiyi geçmiş durumdadır. 192 bin kişi kapasiteli cezaevlerinde 60 bin kişi yerlerde yatıyor. Cezaevleri gerek FETÖ terör örgütü üye sözde hakimlerin yanlış kararları ile yatan, gerekse de bu hayattaki sınavını kader mahkumu olarak vermek zorunda kalan insanlarla dolup taştı. Bizler verilecek ceza indirimi ile birçok ailenin yuvasının kurtulacağını, çocukların öksüz kalmayacağını söylüyoruz. FETÖ'cü hakim ve savcılarca mahkum edilen yakınlarımızın ıslah olmaları ve ailelerine güzel bir gelecek hazırlamaları için eşit fırsat verilmesi gerekir” dedi.

DHA