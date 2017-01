Mahkumiyet gerekçesi: 160 metrekarelik daireyi 40 bin liraya sattı

Erzurum'da maket üzerinden sattığı daireleri teslim etmediği için dolandırıcılık suçundan 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira adli para cezasına mahkum edilen Karadayı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Metin Karadayı hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararı hazırladı. 55 sayfalık gerekçeli kararda, "Büyük reklam panoları asılarak ve maket üzerinden müşterilere adi yazılı sözleşmelerle '160 metrekare bahçe kat' adıyla yapılması düşünülen dairelerin peşin fiyatıyla 45 bin TL civarında, bazı hallerde 40- 41 bin TL üzerinden satıldığı, genellikle toplumun ihtiyaç sahibi olan kitlesine hitap ederek satış bedellerini düşük göstererek sanığın menfaat temin etmiş olması sebebiyle, kasta dayalı kusurunun ağır olduğu düşünülmüş ve cezada alt sınırdan uzaklaşılmıştır" denildi.

Merkez Palandöken İlçesi'nin Yenişehir semtinde, önceki Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Küçükler döneminde 2 bin konutluk proje hazırlayan müteahhit Ahmet Metin Karadayı, inşaata başlamadan dairelerin büyük bölümünü sattı. İmar İskan eski konutlarında oturanların evlerini 2012'de yıkarak karşılığında daire sözü veren Karadayı'nın inşaatı, ruhsatı ve projesi olmadığı gerekçesiyle şimdiki Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen tarafından durduruldu. Temeli 2013 yılında atılan ve 140 milyon liraya çıkacağı belirtilen projede mağdur olanlar, sık sık eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. New City projesinin yanı sıra, merkez Yakutiye İlçesi'nde Hasani Basri ile Palandöken ilçelerinde, Akkent projeleri kapsamında arsa karşılığında veya sözleşme yaparak vatandaşlardan para toplayan Karadayı, inşaatları tamamlamayınca çok sayıda kişinin ev sahibi olma hayali yok oldu.

2 BİN 600 YIL HAPSİ İSTENDİ

Mağdurların şikayeti üzerine müteahhit Ahmet Metin Karadayı hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Karadayı hakkında, yaklaşık 400 müştekiye yönelik olarak 800 yıldan 2 bin 800 yıla kadar hapis cezası istendi. 12 Mayıs 2016 günü tutuklanan Karadayı, yaklaşık 2.5 ay cezaevinde yattıktan sonra 150 bin lira kefaletle tahliye edildi ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

KARAR VERİLDİ YİNE CEZAEVİNE KONULDU

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 15 Aralık günü görülen karar duruşmasında Karadayı hakkında New City ve Akkent projeleri ile ilgili beraat kararı verdi. Hasani Basri projesi kapsamında şikayetçi olan 135 kişiyi dolandırdığını kabul eden mahkeme heyeti, Karadayı'yı 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira adli para cezasına çarptırdı. Mağdur sayısının çokluğu ve ceza miktarının da yüksekliği nedeniyle Karadayı yeniden cezaevine gönderildi.

'ERZURUM'DAKİ TİCARİ İTİBARINI KULLANMIŞ'

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 55 sayfalık gerekçeli kararda, Ahmet Metin Karadayı'nın 'Karadayı inşaat burada yükseliyor' diye yazdırarak Hasani Basri projesini büyük reklam panolarıyla duyurduğu belirtildi. Maket üzerinden müşterilere adi yazılı sözleşmelerle bahçe kat adıyla yapılması düşünülen dairelerin düşük fiyatla satıldığı kaydedilen gerekçeli kararda şu görüşlere yer verildi:

"Satış sözleşmelerinin özellikle 2014 yılının Ocak ayında başladığı ve Haziran ayına kadar devam ettiği, dolayısıyla sanığın henüz New City projesiyle ilgili sorunlar çözülmemişken, böyle bir projeyi halka duyurduğu ve çok sayıda kişiye kaç adet yapılacağı belli olmayan, kime hangi bloktaki hangi dairenin verileceği belli olmayan bahçe kat sattığı. Bu durumda sanığın daha önce Erzurum'da inşaat alanında yapıp tamamlamış olduğu binalardan dolayı oluşan ticari itibarını kullanarak, New City projesi alanında gördüğü ve görmesi muhtemel kayıpları kurtarmak amacıyla alelacele böyle bir proje ilan ettiği, 160 metrekarelik daireleri 40- 45 bin TL bedelle özellikle fakir olan, konuta ihtiyacı olan müşteki ve müdahillere peşin olarak sattığı ve sonradan herhangi bir inşaat çalışması başlamadığı ve bundan sonra da başlamasının mümkün olmadığının anlaşılmasına rağmen müşteki ve müdahillerden tahsil ettiği paraları iade etmediği."

'BAŞINDAN BERİ HAKSIZ MENFAAT'

Bu durumun, sanığın diğer projelerden farklı olarak Hasani Basri Projesi adıyla halka duyurduğu proje alanında başından beri haksız menfaat elde etmek amacıyla hareket ettiğini gösterdiği belirtilen Gerekçeli kararda şöyle denildi:

"Sanığın özellikle geçmişten gelen itibarını kullanarak, genellikle toplumun ihtiyaç sahibi olan kitlesine hitap ederek, satış bedellerini düşük miktarlarda göstererek menfaat temin etmiş olması sebebiyle, kasta dayalı kusurunun ağır olduğu düşünülmüş ve alt sınırdan uzaklaşılmıştır."

