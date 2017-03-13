Makedon basını: “Hollanda ve Türkiye diplomasi savaşına girdi”

– Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan kriz, Makedonya basınında da geniş yankı buldu.

Nova Makedonya gazetesi baş sayfasında “Hollanda ve Türkiye diplomasi savaşına girdi” manşetini attı. Gazete ayrıca, "Rotterdam konsolosluğu önünde toplanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yandaşlarının Hollanda polisi tarafından dağıtıldığını" yazdı. Nova gazetesinde, 'Bakan Fatma Betül Kaya’nın Hollanda’dan kovularak polis eşliğinde Almanya sınırına götürüldüğü' şeklinde haberlere yer verildi. Gazete, Rotterdam Belediye başkanı Ahmet Ebu Talip’in sözlerine de yer vererek, "Hollanda hükümetinin, Türk bakanı istenmeyen şahıs olarak ilan ettiği için sınır dışı edilme gereğini vurguladığını, bunun için de arabasından çıkması için birkaç saat görüşmelerin yapıldığı" belirtildi. Habere göre Belediye Başkanı Ahmet Ebu Talip, "Bakanın 1015 korumasının silahlı olup olmadıklarını görmek gerektiğini" söyledi.

Nova Makedonya gazetesi ayrıca “Fransa, Metz'te miting yapmak için Çavuşoğluna izin verdi” başlığı altında, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak Fransa'nın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaretini iptal etmediğini yazdı.

Dnevnik gazetesi ise manşetteki Hollanda Platformu yazısında “Edi Rama Makedonya için iyi, Çavuşoğlu Hollanda için iyi değil” başlığını attı. Yazıda, Recep Tayip Erdoğan’ın, "Hollanda, ilişkilerini bozmanın bedelini ödeyecektir” sözlerine yer verildi. Hollanda Başbakanı Rutte’nin de sözlerine yere veren gazete, Rutte'nin "Hollanda bu tehditlere boyun eğmeyecek” dediğini yazdı. Rutte’nin, Binali Yıldırım'la son birkaç gün içerisinde yaşananlarla ilgili 8 kez konuştukları da gazetede yer aldı.

Utrinski Vesnik gazetesi olaylara tam sayfa ayırdı. “Hollanda, Türk bakanını kovdu, Türkiye tehdit ediyor” başlığını atarak "Türk konsolosluğu önünde gösteriye katılanların polise şişe ve taş attığını, Rotterdam polisinin de göstericileri gözaltına aldığını" yazdı. Aynı sayfada Rutte’nin, "Erdoğan'ın suçlamaları yersizdir” sözlerine de yer verildi. Haberde Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders’in Hollanda hükümeti tarafından alınan kararı övdüğüne değinildi.

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DHA