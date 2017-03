Makinecilerden “Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle” projesi

– Makine üreticileri ve ithalatçıları, makine sektöründeki kadın sayısını artırmak için “Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle” projesini tanıttı.

Proje kapsamında Anadolu turuna çıkmaya hazırlanan makineciler, sektörün önde gelen kadın makinecileriyle girişimci, yönetici ve mühendis adaylarını bir araya getirerek, sektörde kadın istihdamını artırmak için çalışacak.

Proje ile istihdam hareketine de ivme katmayı öngören makineciler, her yıl 1000 kadını daha sektöre kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin Makinecileri, kadınların makine sektörüne katılımını desteklemek üzere “Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle” projesinin başlama vuruşunu İstanbul’da yaptı.

Proje kapsamında Anadolu turuna çıkacak olan makineciler, kadın mühendis ve yönetici adayları ile bir araya gelerek sektörü anlatacak, kadın girişimcileri makine sektörüne girmek üzere cesaretlendirecek.

Kadınları makine sektöründe görev almaya teşvik etmek üzere başlatılan projede, ilk yıl buluşmalar Konya, Kayseri, Bursa, Gaziantep ve Manisa'da yapılacak. Makine sektöründe halen çalışmakta olan kadınların ilham verici hikâyelerinin anlatılacağı toplantılar kapsamında, öğrenci ve genç girişimci kadınlar, makine sektörünü yakından tanımak üzere, üretim tesislerini ziyaret edecek.

Makine sektörünün kapıları kadınlar için sonuna kadar açık Makine sektörü olarak, kadınların iş yaşamındaki varlığına büyük önem verdiklerini belirten Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran sektörün ve Birliğin konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Sanayide teknolojik dönüşüm, Türkiye’nin nitelikli insan kaynağına ve mühendislik becerilerine olan ihtiyacını her gün biraz daha artırıyor. Nitelikli istihdam kapasitemizi artırabilmek için nüfusumuzun diğer yarısını, yani kadınları iş hayatına katılım konusunda desteklememiz gerekiyor. Ülkemizde kadınların iş yaşamına katılımın düşük olması, birçok sektörün kapısının kadınlara yeterince açık olmamasından kaynaklanıyor. Makine sektörü olarak biz genç kadınlarımız da bu alana yönelsinler, kariyer fırsatlarını değerlendirerek yeni başarı hikâyeleri yaratsınlar istiyoruz."

Kadınların daha cesur olduğunu, sektördeki kadın sayısının artırılmasının için sektörün kapısını kadınlar için sonuna kadar açtıklarını belirten Dalgakıran sözlerini şöyle tamamladı:

"Projemiz kapsamında, önümüzdeki beş yıl içinde sektördeki kadın nüfusunda yüzde 3’lük bir artış sağlamayı amaçlıyoruz. Makine çok büyük bir sektör ve imalat sanayiinde 177 bin kişiye iş imkânı sağladığı düşünülürse, bu hedef her yıl 1000 kadın makinecinin daha bu sektöre kazandırılması anlamına geliyor. Kadınların katılımı, makine sektörünün atılımı olacak."

Projede hedef iller belirlendi

“Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle” projesi kapsamında Türkiye genelinde buluşmalar yapacaklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz da şunları söyledi, "Projenin ilk yılında hedefimiz makine imalat sanayiinin gelişmiş olduğu illere ulaşmak. Konya'dan Kayseri'ye Manisa'dan Bursa ve Gaziantep'e kadar dolaşacak, bize güç katacağına düşündüğümüz genç kadınları makine sektörüne kazandırmaya çalışacağız. Makine sektöründe geleceğin mühendisleri ve yöneticileri arasında daha fazla kadın olacağına inanıyoruz. Sektörümüz kadınlar için ilham verici hikâyelerle dolu. Birlikte yazacağımız yeni başarı hikâyeleriyle tüm sektörlere örnek olacağız."

Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt ise şunları söyledi:

“Kadınlar doğurgan, titiz, sabırlı ve detaycı karakterleriyle üreticiliğin ve yöneticiliğin tüm vasıflarına sahipler. Kadınların bu gücün farkına varmasını istiyoruz. Üretimin tozunu yutan kadın yönetimde de başarılı olur, neyi nasıl yaptığını daha iyi bilir. Arzumuz kendilerini birkaç sektörle sınırlamamaları. Bizim tüm çabamız genç kadınlara 'en iyisini yapmak için hadi ayağa kalkın, gelin üretimi görün, bu havayı soluyun ve üretmenin ne kadar muhteşem bir duygu olduğunu anlayın' demek için. Unutmayalım ki makine hayatın kalbi, makine üretmek de hayata dokunmaktır.”

Toplantıda konuşan kadın sanayiciler, deneyimlerini anlatırken burslu okuyan makine mühendisliği öğrencileri de neden bu mesleği seçtiklerini anlattı. Öğrencilerden Türkü Açar, makine mühendisliğinin bir şey üreterek kendini özgürleştireceğini düşündüğü için bu mesleği seçtiğini dile getirirken Göksu Gökcen de ileride çocuklar için vücut parçaları üretmeyi hedeflediğini söyledi. (lı)

DHA