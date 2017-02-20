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Malatya Haberi: Malatya’da FETÖ’den 18 öğretmen adliyeye çıkartıldı, 1 avukat tutuklandı

Malatya’da FETÖ’den 18 öğretmen adliyeye çıkartıldı, 1 avukat tutuklandı
17:3420 Şubat 2017
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Malatya’da FETÖ’den 18 öğretmen adliyeye çıkartıldı, 1 avukat tutuklandı
Malatya’da FETÖ’den 18 öğretmen adliyeye çıkartıldı, 1 avukat tutuklandı

– MALATYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 eski öğretmen adliyeye sevk edildi. 1 avukat tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarında çalışan ve 8 Şubat'ta Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 18 eski öğretmen emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve başka bir araç ile adliyeye getirilen Avukat Murat Ergül bugün çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. 

DHA

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