Malatya'da FETÖ'den 22 öğretmen gözaltına alındı

FETÖ'ye bağlı, daha önce açığa alıp ihraç edilen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte bağlı, ihraç edilen Milli Eğitim kurumlarında görev yapan 22 öğretmen gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
DHA