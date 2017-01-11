Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Malatya Haberi: Malatya'da FETÖ'den 22 öğretmen gözaltına alındı

Malatya'da FETÖ'den 22 öğretmen gözaltına alındı
16:2111 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Malatya'da FETÖ'den 22 öğretmen gözaltına alındı
Malatya'da FETÖ'den 22 öğretmen gözaltına alındı

 FETÖ'ye bağlı, daha önce açığa alıp ihraç edilen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte bağlı, ihraç edilen Milli Eğitim kurumlarında görev yapan 22 öğretmen gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar