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Malatya Haberi: Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
17:5710 Ocak 2017
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Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

  MALATYA merkezli 11 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 ilde 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Malatya'da KHK ile kapatılan Turgut Özal ve Rahime Batu kolejlerinde daha önceden görevli olan öğretmenlere yönelik gerçekleşen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
Malatya dışındaki diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de Malatya'ya getirilmesi şüphelilerin sorgulanacağı, ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

DHA

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