Malatya'daki Suriyeli öğrenciler Çanakkale gezisine gönderildi

MALATYA'daki Suriyeli öğrencilerden 102'si Yeşilyurt Belediyesi tarafından 'Yeşilyurt'tan 1001 Öğrenci Çanakkale'ye Gidiyor' gezi programına dâhil ederek, Çanakkale'ye gönderdi.

Yeşilyurt Belediyesi hizmet binası önünde toplanan kafile otobüslerle Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktı. Suriyeli öğrencilerin otobüslerinde tercümanlar da yer aldı. Uğurlama töreninde konuşan Malatya Şam Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Kayan, “Malatya'da misafir edilen Suriyeli öğrencilerimizi Yeşilyurt Belediyesinin organizasyonuyla Çanakkale'ye gönderiyoruz. Çanakkale'deki savaşlarda şehit düşen çok sayıda Suriyeli bulunuyor. Çocuklarımız Çanakkale'de yatan dedelerinin mezarlarını ziyaret edecek' dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin de konuşmasında, “Çanakkale'de kazanılan büyük zaferler; ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı açısından çok farklı bir öneme sahiptir. Çanakkale savaşları sadece bizim açımızdan değil, İslam coğrafyası açısından ayrı bir öneme sahiptir. Çanakkale Zaferinin hem ülkemiz, hem de diğer İslam coğrafyası açısından önemini özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor” diye konuştu.

DHA