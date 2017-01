Maliye Bakanı Ağbal: Enflasyonu da patlatan bu biber zaten (2)

BAKAN AĞBAL, MHP IL BASKANLIGI'NI ZIYARET ETTI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, öğle namazı sonrası MHP Bayburt İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Ağbal, “Siyasi partiler hepsi memlekete hizmet için kurulmuş sivil toplum örgütleridir. Siyasi hayatın olmazsa olmazlarıdır. Herkesin ortak bir amacı var; memlekete hizmet etmek. Bunun yöntemi ve anlayışı farklı olabilir. Hepimiz biliyoruz ki, birlik ve beraberlik içerisinde Allah’ın izniyle bu memlekette çok daha güzel şeyler olacaktır. Sizlerin bir uyarıları varsa onları dikkate alacağız” dedi.

DÜNYA ÇOK FARKLI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Global teröre karşı mücadelenin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Ağbal şunları söyledi:

“Dünya çok farklı bir dönemden geçiyor. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sıkıntı terör. Bir bakıyorsunuz bombalar Fransa’da patlıyor, bir bakıyorsunuz ki Amerika’da havaalanında silahlı saldırı oluyor. Türkiye olarak baştan beri ifade ettik. Global teröre karşı bütün ülke ve bütün milletler hareket geliştirmeli ve bununla mücadele etmeli. Senin hoşuna giden terörist, benim hoşuma giden terörist diye bir şey olmaz. Türkiye’nin terörle olan mücadelesinde bakıyoruz dost bildiğimiz ülkeler, terör örgütü olduğu açık olan bir takım yapılara dolaylı veya doğrudan açık destek veriyor. Söylüyoruz, bunlar bir terör suçu işliyorsa bunlara karşı hep beraber durmamız lazım.”

İKTİDARLAR HESABI MİLLETE VERİR

Anayasa değişikliğinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini hatırlatan ve bu değişikliğin ülkeyi her manada ileri taşıyacağını vurgulayan Bakan Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki süreçte Türkiye’de bir sistem değişikliği gündemde. Burada iki siyasi partinin ortak bir anlayışta, ortak bir çalışmayla ortaya koyduğu bir anayasa paketi var. İnşallah pazartesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Ardından da her şeyin üstünde olan milletin iradesine müracaat edilecek. Demokrasilerde iktidarın tek sahibi vardır, o da millettir. İktidarlar hesabı millete verir, yetkiyi de milletten alır. Türkiye’nin geleceği için önemli olduğunu düşündüğümüz anayasa değişikliği konusunu da önümüzdeki süreçte ortak bir anlayışla vatandaşlarımıza anlatacağız. Bu sistem değişikliği Türkiye’yi her manada daha ileriye götürecek önemli bir karar merhalesidir. İnanıyoruz ki milletimiz hayırlı bir karar verecektir.”

MHP İL BAŞKANINDAN DESTEK

MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ise, siyasi çıkar ve hesapları bir kenara bırakarak önceliklerinin terörle mücadeleye destek vermek olduğunu söyledi. MHP İl Başkanı Kasap anayasa değişikliğine ilişkin ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Bizler dilimiz döndüğünce vatandaşlarımıza yeni Anayasa'ya ülkenin ne kadar ihtiyacı olduğunu anlatacağız. Sonuçta halkımızın ve vatandaşımızın kararına saygılı olacağız” dedi.

Konuşmalar sonrası Bakan Ağbal, MHP’lilerle bir araya gelerek sohbet etti.

DHA