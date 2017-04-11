Maliye Bakanı Ağbal: Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılının 2016'dan daha iyi olacağını öne sürerek, 'Tekrar büyüme ve ekonomide gelişme var. Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı. 2017'nin ilk çeyreği sona doğru daha iyi olacak' dedi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından Polat Erzurum Resort Hotel'de düzenlenen vergi rekortmenleri ödül törenine Maliya Bakanı Naci Ağbal ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, katıldı. Törende konuşan Maliye Bakanı Ağbal, Cazibe Merkezleri programı sayesinde başta Erzurum olmak üzere Erzincan, Bayburt ve Gümüşhan'nin üretim ve ihratacat merkezi olacaklarını savundu. 16 Nisan'dan sonra da yapılacak başvurularla ilgili Kalkınma Bankası'ndan gerekli yatırım kararlarını çıkaracaklarını kaydeden Bakan Ağbal, şunları söyledi:

'Hükümet olarak ekonomi ile ilgili bugüne kadar son 7 aydır ardı ardına önemli kararlara imza attık. Ekonomimizde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan bir karamsallık havası vardı. 2016 Ağustos ayından bu tarafa ardı ardına ekonomiyi canlandıracak kararları bir bir aldık. Gerek kredi, kredi fonu, gerek KOSGEB, vergi indirimleri teşvikleri ve yapılandırmalar üzerinde ayrı ayrı çalışıldı ve yatırım, üretim, ihracatı destekleyecek bir çok kararır aldık. Tekrar büyüme ve ekonomide gelişme var. Yüzler gülmeye, işler açılmaya başladı. İstanbul'da insanlar yavaş yavaş yatırım ve üretim kararlarını daha rahat alacak noktaya geldiler. 2017'nin ilk çeyreği sona doğru daha iyi olacak. 2017 yılı, 2016'dan daha iyi bir yıl olacak. İnşalah hep beraber 15 Temmuz'un oluşturduğu sıkıntıların ve etrafımızda oynanan bütün oyunların üstesinden geldik. Şimdi reform zamanı.'

Vergi rekortmenlerinin ödül gecesine bakanlarla birlikte Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, MHP Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, merkez ilçe belediye başkanları, işadamları katıldı.

DHA