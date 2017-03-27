Malkara'da 9 kaçak defineci gözaltına alındı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntıların bulunduğu ve SİT alanının da izinsiz kazı yaparak define aradığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kermeyan Mahallesi Kale mevkiinde, SİT alanında define arandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri izinsiz define aradığı tespit edilen H.G., A.G., M.T., M.A., Z.S., N.İ., M.Y., M.T. ve S.D.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 9 şüphelinin yanı sıra detektör, define aramakta kullanılan bakır çubuklar, Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ve define aramaya geldikleri iki ayrı otomobile el konuldu. Soruşturma sürüyor.

DHA