Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tekirdağ Haberi: Malkara’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Malkara’da otomobil takla attı: 3 yaralı

16:1015 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Malkara’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Malkara’da otomobil takla attı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun  Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Recai Arabacı'nın kullandığı 34 N 3423 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada Recai Arabacı ile otomobilde bulunan arkadaşları Recep Kurtaran ile Erol Güzeloğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar