Malkara’da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltında

TEKİRDAĞ’ın Malkara İlçesi’nde polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda, ilçeye bonzai uyuşturucu maddesi getirdiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliler S.A. ve S.O.’nin Edirne’nin Keşan İlçesi'ne giderek 30 gram bonzai uyuşturucu madde alarak Malkara'ya döndüğünü tespit eden polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan aramada 2 şüphelinin üzerinde 30 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli E.A.’nın ise uyuşturucu aldıktan sonra ilçeye minibüs ile döneceğini tespit eden polis ekipleri, aracı durdurup şüpheli üzerinde 20 gram bonzai buldu.

Polisin 2 ayrı operasyonunda gözaltına alınan S.A., S.O. ve E.A., ifadeleri için Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

DHA