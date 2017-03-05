Maltepe'de 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Maltepe Sahilyolunda otomobille karşıdan karşıya geçen iki kişiye çarparak ölümlerine sebep olan ve otomobili olay yerinin yakınında bırakıp kaçan sürücü yakalandı. Maltepe'de sürücü dün akşam karşıdan karşıya geçen iki kişiye otomobili ile çarparak ölümlerine sebep olup otomobilini olay yerinin 300 metre ilerisinde bırakarak kaçmıştı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yaptığı çalışma ile aracı kullananın Muhammer Akbulut olduğunu tespit etti. Akbulut, bugün öğle saatlerinde Maltepe'de yakalanarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadesi alınacak olan sürücünün yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



DHA