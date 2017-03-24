Maltepe’de Yeşilmavi projesi gerçekleşecek

SUR Yapı’nın Maltepe’de inşasına başladığı Yeşilmavi projesi, 50 bin 18 metrekare inşaat alanına sahip projede toplam 268 daire ve ticari alanlar yer alacak. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas,"Yeni projemiz Yeşilmavi, son dönemde hayata geçirdiğimiz ve her biri son derece değerli lokasyonlarda bulunan projelerimizden biri." dedi.

19 katlı 4 bloğun yer aldığı projede 63 metrekare ile 527 metrekare arasında değişen 15 farklı daire tipi bulunuyor. Klasik mimari çizgisinin modern bir yorumla ele alındığı projenin peyzaj kurgusunda bitki düşüşleri ve bitki yükselmeleri kotlar arası geçişleri desteklerken, renkli ağaç ve bitkilerin kullanımı site içi sosyal yaşamı destekliyor.

"YAŞAMI KEYİFLİ KILACAK NİTELİKLERİ BİR ARADA BARINDIRIYOR"

Yaşanabilir ölçekli projede deniz ve orman manzarasını buluşturduklarını dile getiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Ulaşım kolaylığının yanı sıra Kayışdağı Ormanı’nın eteğinde olması, geniş bir perspektifle deniz manzarasının bulunması burada yaşamı keyifli kılacak nitelikleri bir arada barındırıyor. Özelliklede son yıllarda Anadolu yakasında yapılan yatırımlar ile Maltepe hem yaşam hem de çalışma temposunun arttığı, hareketlenen bölgeler arasındaki yerini aldı. Projenin yer aldığı lokasyon Küçükyalı, Bostancı ve Maltepe’nin canlı, hareketli semtlerine çok yakın. Böylesi hareketli bölgelerde semtler arası geçişi hızlandıran ulaşımı kolay projeler tercih ediliyor. Yeşilmavi projemiz de metro, sahil yolu, E-5, minibüs caddesine yakınlığı,orman-deniz manzarasına kesintisiz hakim olması, daire planlarında konforun ve fonksiyonelliğin bir arada sunulduğu ideal bir yaşam alanı olacak.” dedi.



DHA