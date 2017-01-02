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Antalya Haberi: Manavgat'ta at kesimine jandarma baskını

Manavgat'ta at kesimine jandarma baskını
15:132 Ocak 2017
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Manavgat'ta at kesimine jandarma baskını
Manavgat'ta at kesimine jandarma baskını

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde bir çiftlikte kestikleri at etlerini piyasaya sürdüğü iddia edilen 2 kişi, jandarma baskınında yakalandı. Jandarma çiftlikteki kamyonette 7 canlı at ile çevrede açılan çukurdaki at sakatatları buldu.
Manavgat'a bağlı Kalemler Mahallesi'ndeki bir çiftlikte at ve eşek kesilerek etlerinin piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine Manavgat Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda çiftlik önündeki 42 BR 843 plakalı kamyonette canlı 7 at bulunurken, çiftlik içerisinde yapılan kontrol ve aramada hayvan kesmek için kullanılan caraskal, çengel, asma ve bıçak bulundu. Kesimhane olarak kullanılan yerin yakınlarında açılan çukur içerisinde ise 3 çuvalda ata ait olduğu değerlendirilen sakatat ele geçirildi.
Olayla ilgili F.D. ve S.E. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından S.E. nöbetçi savcının talimatıyla serbest kalırken, F.D. ise mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

 

DHA

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