Manavgat'ta hortumun zararı 245 milyon lira

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde pazar günü meydana gelen hortumun yıktığı 59 dönüm sera alanında ilk belirlemelere göre 245 milyon liralık zarar oluştuğu tespit edildi.

Manavgat'a bağlı Denizyaka Mahallesi'nde önceki sabah denizde hortum oluştu. Karada devam eden hortum Denizyaka ile Çakış Mahallesi'nde sera alanlarına zarar verdi. Hortum, yaklaşık 59 dönüm alanda domates, biber ve karpuz ekili seraların büyük bölümünü yıktı. Seraların naylon örtüleri uçarken, demir iskeletler yıkıldı.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri dün bölgede hasar tespit çalışmasına başladı. Bugün de devam eden çalışma kapsamında ilk tespitlere göre yaklaşık 245 milyon TL'lik zarar oluştuğu belirlendi. Bugün üreticiler sağlam kalan ürünlerini toplayıp, yıkılan seralarını tamir etmek için çalışmaya başladı.

"SERALARIMIZDA SİGORTA YOKTU"

Üretici Hüseyin Evlice, şunları anlattı:

"Pazar sabah hortum denizden geldi. Seralarımızı yıktı. İmece usulü seradaki ürünleri topladık. Şu an seralarımızı tamir etmeye çalışıyoruz. Seralarımızda sigorta yoktu. Sigorta yaptırmak için başvurduk. Ancak standarda uymadığı için seralarımıza sigorta yapmadılar. Dün Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nden ekipler geldi. 'Ziraat Odası'na ya da kooperatife borcunuz varsa, borçlarınız ötelenir' dedi. Devletten yardım bekliyoruz."

"59 DÖNÜM SERADA BÜYÜK ZARAR OLUŞTU"

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de "Hortumdan dün haberimiz oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte geldik. Ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 59 dönüm serada büyük zarar oluştu. Yaklaşık bunun miktarı da 245 milyon lira" diye konuştu.

DHA