Manavgat'ta kaybolan gencin, Adana'da başsız cesedi bulundu

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Yunus Arıcı'nın cesedi Adana'da boş bir arazide çoban tarafından bulundu.

Merkez Çukurova İlçesi Kabasakal Mezarlığı yakınlarında koyun otlatan bir çoban, çam ağacının yanından gelen kötü kokuları merak edip, kontrol etmek istedi. Ağacın yanına gelen çoban, dala bağlı çelik halat ve yerde kol, bacakları ve başı olmayan cesedi görünce polisi aradı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, cesedin kol ve bacaklarının vahşi hayvanlar tarafından parçalandığını tespit etti. Uzun süre ağaçta asılı kaldığı için çürüyüp, düştüğü anlaşılan cesedin başı ise bulunamadı.

Ekiplerin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan cesedin, şubat ayında Antalya'nın Manavgat İlçesi'nden kaybolan Yunus Arıcı'ya ait olduğu anlaşıldı. Arıcı'nın Antalya'dan gelen yakınları, DNA karşılaştırması için doku örneği verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA