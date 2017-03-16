Manavgat'taki cinayete 3 tutuklama

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde geçen pazar günü 41 yaşındaki Veli Kalburcu'yu aracında otomatik tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manavgat Yayla Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında 07 HKP 56 plakalı otomobiliyle Sanayi Sitesi istikametine giden Veli Kalburcu, bir marketin önünde durdu. İddiaya göre kendisini 07 S 5376 plakalı araçla takip eden şüpheliler U dönüş yapıp aracın karşısına geçtikten sonra durdu. Araçtan inerek Veli Kalburcu'nun yanına koşan 3 şüpheliden biri otomatik tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Başına saçma isabet eden Veli Kalburcu'nun çalışır vaziyetteki otomobili hareket ederek yaklaşık 50 metre ilerleyip refüje çıktıktan sonra durabildi. Veli Kalburcu olay yerinde yaşamını yitirirken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüphelilerden M.S. ve İ.S., Serik İlçesi'nde G.K. ve N.D. ile birlikte, H.C.E. ise Manavgat'ta yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı araçta yapılan aramada kısa dipçikli ruhsatsız pompalı tüfekle dolu fişek ele geçirildi. Olayda kullanılan otomatik tüfek ise şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda atıldığı Serik girişindeki derede yapılan arama sonucu bulundu.

5 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.K. ve N.D. savcının talimatıyla serbest bırakılırken, İ.S., M.S. ve H.C.E. ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

DHA