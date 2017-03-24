Mangalda bonzaili ölümün şüphelisi ev sahibi kadın

ÜSKÜDAR'da 10 kişinin zehirlenmesi 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan mangalda pişen bonzaili et olayına ilişkin yürütülen soruşturmada ev sahibi Aysel K.'nın, "Taksirle bir kişinin ölümü birden çok kişinin de yaralanması" suçundan şüpheli olduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasına giren Polis Kriminal raporunda mangal etinde sentetik uyuşturucu tespit edildiği belirtildi.

Yavuztürk Mahallesi'nde 19 Şubat 2017 günü yapılan ve 10 kişinin zehirlenmesi, bir kişinin de ölümü ile sonuçlanan mangal olayına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafıdan ev yürütülen soruşturmanın tek şüphelisi olduğu, bu şüphelinin de ev sahibi Aysel K. olduğu öğrenildi.

BAHÇESİNE KEKİK ZANNETTİĞİ UYUŞTURUCUYU BIRAKANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hakkında, "Taksirle bir kişinin ölümü birden çok kişinin de yaralanması" suçlarından soruşturma başlatılan Aysel K.'nın polis karakolunda şüpheli sıfatı ile verdiği ifadede, bahçesinde poşet içinde bulduğu maddeyi kekik zannedip olay günü mangalda kullandığını, maddeyi bahçesine bırakan kişi veya kişilerden şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi.

POLİS MANGAL ETİNDE UYUŞTURUCU MADDE TESPİT ETTİ

Soruşturma dosyasına giren Polis Kriminal raporunda, mangal etinde sentetik uyuşturucu maddenin bulunduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildiği öğrenildi.

Hastane raporunda da mangal etinden zehirlenen ve olaydan 9 gün sonra 28 Şubat tarihinde hayatını kaybeden Bayram Akdana'ya Bonzai intoksikasyonu tanısı konulduğu belirtildi.



DHA