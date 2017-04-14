Manisa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonuna 9 tutuklama

MANİSA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 18 eski polisten 9'u tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 7 Nisan'da Manisa, Ankara, Aydın, Sakarya, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 eski polis gözaltına alındı. Daha önce meslekten ihraç edilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden FETÖ/PDY'nin gizli haberleşle programı ByLock'u kullandığı ileri sürülen H.D., M.B., M.İ., A.C., B.Y., E.O., F.T., C.T. ve V.A. tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA