Manisa merkezli FETÖ operasyonu; 25 gözaltı

MANİSA merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, görevden ihraç edilen veya açığa alınan 25 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Manisa merkezli Bursa, Balıkesir ve Antalya illerinde, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik, bu sabah, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen, bir kısmı meslekten ihraç edilen ve bazıları da görevden uzaklaştırılan toplam 25 emniyet mensubu, operasyonda gözaltına alındı. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelillerin sorgulanmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'ne getirileceği belirtildi.

21 KİŞİDEN 12'Sİ TUTUKLANDI

Öte yandan, FETÖ/PDY'ye yönelik olarak geçen 10 Mart'ta yapılan, Manisa merkezli Uşak, İzmir ve Sivas illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 21 Milli Eğitim personelinden 12'si tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlendiği kaydedildi.

DHA