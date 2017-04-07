Manisa merkezli FETÖ operasyonunda 12 gözaltı

MANİSA merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski emniyet personeli 12 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda bu sabah, FETÖ/PDY'ye yönelik Manisa merkezli Ankara, Aydın, Sakarya, Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. 6 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, görevinden ihraç edilen eski polisler C.T., M.B., F.T., B.Y., E.Ö., H.İ.D., A.K., E.Y., B.Ç., S.D., A.Ç. ve A.P. gözaltına alındı. Emniyete götürülen toplam 12 kişinin 'ByLock' kullandıklarının, FETÖ/PDY soruşturmasında daha önce gözaltına alınan kişilerin ve itirafçıların ifadeleri doğrultusunda tespit edildiği öğrenildi.



DHA