Manisa, yeni yıla coşkuyla girdi

MANİSA'da, vatandaşlar yeni yılda eğlence mekanlarına akın etti. Kentte yeni yılın ilk bebeğine ise Aysel ismi verildi.

Manisa'daki yeni yıl kutlamalarında renkli görüntüler yaşandı. Vatandaşlar yılbaşı gecesinde eğlence mekanlarını tercih etti. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki mekanlar doldu taştı. Bir restoranda sahneye çıkan oryantal ise danslarıyla muhteşem bir şov yaptı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise vatandaşlar hep bir ağızdan "Hoş geldin 2017" dedi. Kentte polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, acil servislerdeki görevli sağlık çalışanları ile itfaiye ekipleri de yeni yıla görev başında girdi.

2017'NİN İLK BEBEĞİ AYSEL BEBEK OLDU

Manisa'da 2017 yılının ilk bebeği inşaat işçisi Abdullah (28) ve Gülsüm (27) Dağan çiftinin çocukları Aysel bebek oldu. Merkez Efendi Kadın Doğum Hastanesi'nde doğan Aysel bebek normal doğum ile 3 kilo 40 gram olarak dünyaya geldi. İkinci çocukları olan aile, büyük mutluluk yaşadı.

DHA