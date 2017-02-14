Manisa'da 7 asker ve 1 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

MANİSA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 7 asker ile 1 öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiıği adliyede tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 5 Şubat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Şube Müdürlüğü tarafından kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda aralarında teğmen, astsubay ve uzman çavuş bulunan toplam 7 askeri personel ile 1 emekli öğretmen gözaltına alındı. Emniyetteki 7 günlük sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

DHA