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Manisa Haberi: Manisa'da 8 polis FETÖ'den tutuklandı

Manisa'da 8 polis FETÖ'den tutuklandı
18:5510 Mart 2017
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Manisa'da 8 polis FETÖ'den tutuklandı
Manisa'da 8 polis FETÖ'den tutuklandı

MANİSA'da FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 18 eski polisten 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY'nin Manisa Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik olarak geçen 28 Şubat'ta yapılan operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 18 eski polis gözaltına alındı. Bu sabah şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10 kişi ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

DHA

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