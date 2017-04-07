Manisa'da acemi erler yemin etti

MANİSA'daki 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 3 haftalık temel eğitimini tamamlayan 2 bin 445 acemi er, törenle yemin etti.

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nın Albay Arif Seyhun Kışlası'nda, yaklaşık 3 haftalık temel eğitimden geçen 2 bin 445 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Çelebi ve yemin eden askerlerin aileleri törene katıldı. Tribünleri dolduran aileler törende, askerleri cep telefonu ve kameralarla görüntüledi. Tören Albay Şefik Güvenç'in yemin törenine katılanları selamlamasıyla başladı. 2 bin 445 acemi er, yemin metninin okuyarak ant içti. Eğitimlerde başarılı olan 10 acemi askere, başarı belgeleri verildi. Askerliğini Manisa'da yapmış 28 babaya da katılım belgeleri ve hediyeleri verildi.

Törende konuşan Albay Şefik Güvenç, Türk askeri ve Mehmetçik olmanın bir onur olduğunu belirterek, askerlere ve ailelerine seslendi. Albay Güvenç, 'Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve bağrından çıktığı Türk milletinin sevgisinden almaktadır. Türk askeri olmak bir onurdur. Anne ve babalar bir evladın ne kadar zor yetiştiğini biliyoruz. İçiniz de, gönlünüz de, aklınız da rahat olsun. Bizler emanetinizin sadık bekçileriyiz' diye konuştu.

Albay Şefik Güvenç'in konuşmasının ardından acemi erler, marşlar eşliğinde geçiş töreni yaptı. Anne ve babalar çocuklarını görebilmek için birbirleriyle yarıştı.

DHA