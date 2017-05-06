Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Manisa Haberi: Manisa'da Arınç'ın eski ortağı ve 6 avukat tutuklandı

Manisa'da Arınç'ın eski ortağı ve 6 avukat tutuklandı

12:246 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Manisa'da Arınç'ın eski ortağı ve 6 avukat tutuklandı
Manisa'da Arınç'ın eski ortağı ve 6 avukat tutuklandı

MANİSA merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda alınan 13 avukattan aralarında Bülent Arınç'ın eski ortağı B.Y.'nin de bulunduğu 7'si tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, geçen 25 Nisan'da, Manisa merkezli Ankara ve İzmir'de, FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda, eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eski ortağı B.Y.'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 avukat gözaltına alındı. Manisa Emniyeti Terörle Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan avukatlar dün akşam adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden B.Y.'nin aralarında yer aldığı 7 avukat tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan avukatlardan birinin, FETÖ'den tutuklanan bazı kişileri 'İtirafçı olursan ceza alırsın, olmazsan beraat edersin' şeklinde yönlendirdiği ifade edildi. Bir avukat ise itirafçı olmak istedi ancak mahkemeye verdiği beyanlarda samimi olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

 

DHA

Gençlik büyüsüyle insanları şaşırtan işadamlarından ipuçları
Keşfet

Gençlik büyüsüyle insanları şaşırtan işadamlarından ipuçları

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar