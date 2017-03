Manisa'da erkenci bağlarda yüzde 50 don zararı

MANİSA'da 17 ve 18 Mart gecesi hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle erkenci bağlarda yüzde 50'ye varan don zararı görüldü. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, önümüzdeki günlerde de don tehlikesinin olduğunu açıkladı.

Manisa'da 'uyanan' üzüm bağlarını don vurdu. 17 Mart ve 18 Mart gecesi hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle il genelinde erkenci bağlarda zarar oluştu. Manisalı üzüm üreticileri bağlarını dondan korumak için ateş yaktı, fıskiye sistemini çalıştırdı. Ancak, Manisa genelindeki birçok bağ buna rağmen zarar gördü. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, il genelinde erkenci bağlarda yüzde 50 don zararı olduğunu söyledi. Özellikle Saruhanlı bölgesinde zarar oluştuğunu açıklayan Kaçire, şöyle dedi:

"Sofralık üzümlerde Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçemizde zarar var. Şu an için tehlike devam ediyor. Manisa Spil Dağı'nda kar durduğu müddetçe tehlike devam edecektir. Önümüzdeki günlerde gece sıcaklığı ve gündüz sıcaklığı arasında fark var. Şu an fıskiye sistemi çalıştırılıyor. Şehzadeler ilçesinde donsavar kurmuştuk. O da dün gece çalıştırıldı. Faydasının olacağını düşünüyoruz. Bağlarda don olayı erkenci üzümleri vurdu. Zarar olan bağlarda hasar tespit bildirimleri yapıldı, tespit çalışmaları başlayacak."

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk ise, ilçede erkenci üzümlerde yüzde 10 civarında zarar olduğunu açıkladı. Türk, "Dün gece sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Şu an sultaniye üzümde çok büyük bir sıkıntı gözükmüyor. Asmalardaki gözlerde patlama olmadığından dolayı görülmez. Eğer içindeki su donduysa 15 gün sonra belli olur. Şu an erkenci üzümlerimizde yüzde 10 civarında zarar var" dedi.

