Manisa'da fırtına Türkiye Sirki'ni vurdu

MANİSA'da gece yarısı etkili olan kuvvetli lodos fırtınası Türkiye Sirki'nin çadırını yerle bir etti.

Manisa'da gece yarası başlayan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan lodos Türkiye'nin tek ve ilk hayvansız eğlendiren sirki olan Türkiye Sirki'ni vurdu. Şehzadeler ilçesindeki Eski Garaj Alanı'nda kurulu olan Kırgızistan, Ukrayna, Fas, Gürcistan, Kazakistan, Rusya'dan sihirbazlar, palyaçolar, ip cambazları, uçan akrobatlar, trambolin, hava akrobasi, lastik kız, bisiklet şov, jonglör, karakter kostümlü dansçıların gösteri yaptığı sirkin 3 bin kişilik ısıtmalı dev çadırı, kuvvetli fırtınada uçtu. Gösterilerde kullanılan pek çok malzeme ve kostüm de zarar gördü. Sirkte kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi.

Zabıta ekipleri, lodosun sabah da devam etmesi üzerine Türkiye Sirki'nin yakınında bulanan otobüs durağında bekleyen Manisalılar'ı tedbir amacıyla uzaklaştırdı.

Sirk yetkilileri, fırtınanın yolaçtığı zararın yaklaşık 2 milyon lira civarında olduğunu söyledi. Türkiye Sirki'nin 6-7 ve 8 Ocak tarihlerinde Manisa'da 13.00 ve 19.30 saatleri arasında yapacağı duyurulan gösterilerin iptal edildiği bildirildi.

DHA