Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Manisa Haberi: Manisa'da PKK propagandasına 3 gözaltı

Manisa'da PKK propagandasına 3 gözaltı

18:1312 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Manisa'da PKK propagandasına 3 gözaltı
Manisa'da PKK propagandasına 3 gözaltı

MANİSA'da, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah, merkez Yunusemre İlçesi'ndeki Atatürk Mahallesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, 21 Mart'ta Yunusemre İlçesi'nde HDP tarafından düzenlenen nevruz kutlamalarında bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt lehine slogan attığı tespit edilen M.A., Ö.K. ile R.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

      

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar