Manisa'da tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde tarihi eser kaçakçılığından 2 kişi gözaltına alındı. Çeşitli dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak yaptığı çalışma sonucu, Soma İlçesi Avdan Mahallesi'nde yaşayan R.K. ile M.A.A'nın ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri pazarlamak için müşteri aradığını öğrendi. Şüphelilerin evine baskın yapan jandarma, R.K. ile M.A.A'yı gözaltına aldı. Evdeki aramada, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 9 sikke, 3 altın Osmanlı parası, 2 yüzük, 22 gümüş ve bronz obje ve 1 mavi renkli cam vazo, 1 mavi renkli yuvarlak cam, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, 1 küçük toprak vazo, 1 küçük cam vazo ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA