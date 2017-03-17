Manisa'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı

MANİSA'nın 4 ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medyadan PKK/KCK bölücü terör örgütünün propagandası yaptığı iddia edilen 8 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Manisa Emniyeti Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah, sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Salihli, Saruhanlı, Yunusemre ile Şehzadeler ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda C.G., E.A., M.A., A.A., İ.B., Ö.Y., D.Ç. ile A.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi, emniyete götürüldü.

DHA