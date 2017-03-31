Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

MANİSA'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 35 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terör Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün saat 07.00'de, Manisa genelinde uyuşturucu ticaretine karşı eş zamanlı operasyon yaptı. İl genelindeki 70 ayrı adrese yapılan operasyonda, 22'si uyuşturucu satmaktan, 13'ü ise diğer suçlardan aranan toplam 35 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildiği öğrenildi. Toplam 350 polisin katılımıyla yapılan operasyonun ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü kaydedildi.



DHA