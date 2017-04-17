Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

MANİSA'da, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, İstanbul- İzmir karayolunun Manisa girişi Gediz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönünden gelen İrem Çelik, yönetimindeki 45 NK 172 plakalı otomobille, önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Aynı yönde ve önünde olan Aydın Yılmaz'ın yönetimindeki 35 RBT 38 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen otomobil, Nuri Yıldız yönetimindeki 35 KA 348 plakalı otomobile yandan çarptı, yine karşı yönden gelen Ali Demirci yönetimindeki 35 GA 2449 plakalı otomobille çarpıştı. İrem Çelik yönetimindeki otomobil, takla atıp ter döndü. Kazada sürücü İrem Çelik, kardeşi Ayça Çelik ve aracında bulunan Ayşe Feryal Tezcan ile diğer araç sürücüsü Ali Demirci yaralandı. İrem Çelik'in otomobilinde bulunan 54 yaşındaki Ayşe Fazla Çelik kaza yerinde öldü. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Karayolu her iki yöne yaklaşık 40 dakika kapalı kaldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA