Manisalılar sandığa koştu

MANİSA'da anayasa değişikliği için oy verme işlemi başladı. Refarandumda Manisa'da kurulan 3 bin 159 sandıkta 1 milyon 29 bin 622 kişi oy kullanacak.

Anayasa değişikliği için oy verme işleminin başladığı saat 08.00'den itibaren Manisalılar sandık başına koştu. Manisa genelinde refarundum için 3 bin 159 sandık kuruldu. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer de Gazi İlkokulu'nda 1319 nolu sandıkta oylarını kullandı. Vali Güvençer, kentte referandum güvenliği için 5 bin polisin görev yaptığını belirterek, şöyle dedi:

'Sadece bugünü değil yakın orta ve uzak vade istikbali ilgilendiren çok önemli bir günün sabahındayız. Halk tercihi, iradesi tecelli edecek. Demokrasi tarihinde çok önemli bir yer işgal edecek. Saat 05.00'den itibaren sandık kurulu üyelerimiz ve 5 bine yakın güvenlik görevlisi görevlerinin başına geçti. O saatlerden itibaren görevleri başına gidecek kişilerin sevk ve idaresini yapıyorum. Vatandaşlık görevimizi yaptık.'

Sandıkların açıldığı ilk dakikalarda çoğunlukla yaşlıların oy kullanmak için geldiği görüldü. Bazı yaşlı ve engellilerin yakınların yardımı ile oy kullanmaya geldikleri görüldü. Sandık görevlileri oy kullanacak vatandaşlardan kabinlere telefon ve ses kayıt cihazı ile girmemeleri konusunda uyardı. Kızıyla oy kullanmak için kabine girmek isteyen bir seçmen sandık görevlileri ile tartıştı. Seçmen daha sonra kabine yalnız olarak girip, oyunu kullandıktan sonra ayrıldı. Manisa'nın seçmen sayısı 1 milyon 29 bin 622 olarak açıklandı.

DHA