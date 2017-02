Mankenlerin İzmir çıkarması

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 11'nci kez moda severler ve ünlü markaları bir araya getiren IF Wedding Fashion'da abiye sektörünün önce markası Matrons Abiye damga vurdu. Televizyon, moda ve ünlü ekran yüzlerinin podyuma çıktığı defileyle yeni sezon koleksiyonuyla moda çevrelerinden tam not aldı.

IF Wedding Fashion İzmir, moda severlerin yanı sıra evlilik hazırlığı yapan özellikle gençlerinde ilgiyle gezdiği yer oldu. IF Wedding Fashion'da Matrons Abiye de, 2017 için hazırladığı özel kreasyonunu aralarında manken Özge Ulusoy, Chloe Loughna, Elif Ece Uzun, Tuğba Özay ve sunucu Özlem Yıldız tanıttı. Abiyeleri giyip objektifler karşısına çıkan ünlü mankenler, Fuar ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştılar. Ünlü isimleri podyuma çıkararak büyük ses getiren Patent Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Kulu, Matrons Abiye olarak fuara çok iyi hazırlandıklarını anlatırken, şöyle dedi:

"Firma olarak yurtiçinde 160 bayi, yurtdışında ise 20'ye yakın ülke ile ticari faaliyette bulunmaktayız. Gaziantep'te, ülkemizin doğu bölgesinde yaşayan gergin günlere rağmen açılışı yeni yapılan ve bölgede istihdam yaratan diğer mağazamız mevcuttur. En son yapılan Arnavutluk Güzellik Yarışması'na sponsor olarak markamızı taçlandırmış bulunmaktayız. İzmir'de bulunmaktan ve Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda olmak bize gurur verdi."

ÜNLÜ MANKENLER SORULARI YANITLADI

Stantta görev alan manken Özge Ulusoy, hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Nişan kıyafeti giyerek objektifler karşısına geçen Ulusoy, "Tanıtım dışında sizi nişan kıyafetiyle ne zaman göreceğiz" sorusuna "Allah nasip ettiği zaman. Yukarda allah var. Yaradanımızın hepimiz için bir plan ve programı var. Allah ne zaman nasip ederse o zaman giyeceğim" diye yanıt verdi.

SERDAR İLE YİNE AYRILIYOR

Matrons Abiye'nin standında görev alan bir diğer ünlü de, Serdar Ortaç'ın manken eşi Chloe Loughna oldu. Geçen aylarda Amerika'da uzun süre kalınca eşi Serdar Ortaç ile 'boşanıyorlar' haberleri çıkan Loughna, önümüzdeki günlerde tekrar Amerika'ya gideceğini söyledi. Loughna, "İşlerim için gidiyorum. Ben hep bir yerde kalmak istemiyorum. Çünkü bir yerde kalınca çok sıkılıyorum. Ben gezmeyi seven bir birisiyim" dedi.

DHA