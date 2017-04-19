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Denizli Haberi: Mantar toplamaya gitti, cesedi bulundu

Mantar toplamaya gitti, cesedi bulundu

11:1919 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Mantar toplamaya gitti, cesedi bulundu
Mantar toplamaya gitti, cesedi bulundu

DENİZLİ'nin Kale İlçesi'ndeki dağlık alana kuzu göbeği mantarı toplamaya giden 43 yaşındaki Oğuzhan Bedil'in cesedi bulundu. Bedil'in, yapılan otopside kalp krizinden öldüğü belirlendi.
Kale İlçesi'nin Kırköy Mahallesi'nde Oğuzhan Bedil, dün öğle saatlerine doğru, dağlık alana kuzu göbeği mantarı toplamaya gitti. Akşam olmasına rağmen dönmeyen Bedil'e ulaşamayan yakınları, bölgede arama yaptı. Yakınları bir süre sonra Bedil'in cesedini buldu. Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan evli ve iki çocuk babası Bedil'in, yapılan otopside kalp krizinden öldüğü belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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