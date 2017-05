Manyas Kuş Cenneti yavru kuşlarla şenlendi

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'ne 17 kilometre uzaklıkta bulunan Manyas Kuş Cenneti'nde, kuluçkadan çıkan yavrular ziyaretçi akınına neden oluyor. Manyas Kuş Cenneti'ne gelen hayvanseverler kuşların hareketini kuleden dürbünle veya kapalı devre televizyon yayınıyla izliyor.

Ramsar Sözleşmesi kapsamında A sınıfı diploma ile ödüllendirilen ve her yıl 266 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti'nde, yumurtalardan çıkan yuvrular ziyaretçi akınına neden oluyor. Hafta içi her gün ortalama 150 ziyaretciyi ağırlayan Manyas Kuş Cenneti'ndeki bu rakamlar hafta sonu 500'e kadar çıkabiliyor. Yetkililer, Manyas Kuş Cenneti'nin yıl içerisinde en güzel günlerini yaşadığını belirterek şöyle dedi:

'Dünyaya gelen yavrular yeni yeni uçmaya başlıyor. Bu da çok güzel görüntülere sahne oluyor. Manyas Kuş Cenneti'nde pelikanlar yapılan 40 yuva ve sazlıklar içersinde kuluçkaya yattı. Karabataklar, balıkçı, gri balıkçı, balaban, atmaca, sakarmeke, saz bülbülü, söğüt bülbülü ve arı şahini gibi kuşlar söğüt ağaçlarına, sazlıklara ve su üzerindeki yuvalarda kuluçkaya yattılar. Yavrular yeni yeni uçmaya çalışıyorlar.'

Manyas Kuş Cenneti'nde her yıl 266 kuş türünün 64'ünün her yıl düzenli olarak kuluçkaya yattığını bunların 22 sinin bazı yıllar, 180 tür göçmen kuşunun ise Milli Parklara sadece uğradığını sözlerine ekledi.

MANYAS KUŞ CENNETİNE ÖZEL İLGİ

Milli Park Statüsüne 1959 yılında giren Manyas Kuş Cenneti'nin çok özel bir yer olduğunu söyleyen Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza şunları söyledi:

'O günden bugüne Kuşcennetimiz çeşitli aşamalardan geçti. Koruma altına alındı. Göle giden Sığırcı Deresi sanayi atıklarıyla kirleniyordu. Biz bunu önledik. Kuşlarımız şu anda kuluçkadalar. Ama çok sayıda çıkan yavrular da var. Çok değişik 266 tür yaşıyor. O bölgede çok büyük bir ziyaretçi akını var. Biz de çevre düzenlemesini yaptık ve halen yapıyoruz. Bilgi sahibi olsunlar diye çocukları oraya taşıyoruz. Herkesin Bandırma'ya gelmelerini ve doğa harikası yeri görmelerini tavsiye ediyoruz. Manyas Kuş Cenneti için bu yıl festival yapacağız.'

