MARBLE, 23'üncü kez kapılarını açtı

MERMER ve Doğaltaş Fuarı MARBLE 23'üncü kez kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla fuara geldiğini belirterek, "Kendisi bana 'Mutlaka bu fuara katıl, oranın geliştirilmesi için gereken ne varsa biz de yapalım' dedi. Buradan size Başbakanımızın bu mesajını da iletiyorum" diye konuştu. Maden arama konusundaki izinler ilgili bir müjde vereceğini söyleyen Bakan Eroğlu, "İzin sürelerinin kısaltılması konusunda orman teşkilatı ORBİS adıyla büyük bir proje hazırladık. Bunu uygulamaya geçirdik, bu süreleri kısaltacağız" dedi.

Bu yıl 23'üncü kez kapılarını açan, kendi sektöründe dünyanın ilk üç büyük fuarından biri olan Mermer ve Doğaltaş Fuarı MARBLE'ın açılışına Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdülkerim Yörükoğlu, İzmir milletvekilleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Uşak Valisi Ahmet Okur, Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Çin'in İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu, İzmir'in İtalya Konsolosu Luigi Mattiolo, Ege Maden ve Doğaltaş İhracatçıları Birlik Başkanı Mevlüt Kaya ile ilçe belediye başkanları ve sektör temsilcileri katıldı. Bu yıl 30 ülkeden 214 yabancı firmanın yanı sıra ülke genelindeki 48 kentten de 895 firma stant açtı. İkili alım heyetleri kapsamında 85 ülkeden bin 500 civarında yabancı konukların geldiği fuar nedeniyle İzmir'deki oteller de yüzde 90 doluluğa ulaştı.

KOCAOĞLU'NA FUAR TEŞEKKÜRÜ

Toplam 25 bin ton mermer ve doğal taşın sergileneceği fuarın açılışında konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, fuarı İzmir'e kazandırdığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti. Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla fuara geldiğini belirten Eroğlu, "Kendisi bana 'Mutlaka bu fuara katıl, oranın geliştirilmesi için gereken ne varsa biz de yapalım' dedi. Buradan size Başbakanımızın bu mesajını da iletiyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ihracatını 2023'de 500 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Eroğlu, "Yaptığımız her Bakanlar Kurulu'nda işadamlarının ve ihracatçıların önünü nasıl açabiliriz diye konuşuyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki 2017 yılı geçen yıla göre sanayi ve ticaret açısından çok daha iyi olacak. İhracatımızda çok önemli mesafeler kat eden sanayici ve ihracatçılara gönülden teşekkür ediyorum. Sizler bizim başımızı tacısınız" diye konuştu.

'BİR GÜNDE 215 İMZA ATTIK'

Madenciliğin gelişmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini de sözlerine ekleyen Bakan Veysel Eroğlu bunun için 215 civarında imzayı bir günde attıklarını söyledi. Maden arama konusundaki izinler ilgili bir müjde vereceğini söyleyen Bakan Eroğlu, "Size elimiz boş gelmedik bir de müjde getirdik. İzin sürelerinin kısaltılması konusunda orman teşkilatı ORBİS adıyla büyük bir proje hazırladık. Bunu uygulamaya geçirdik, bu süreleri kısaltacağız. Bu çok önemliydi, 215 imzayı hemen attık. Bu konuyu hızlandırmak için bakanlık olarak gayret ediyoruz" dedi.

'İSTİHSAL, İHRACAT VE İSTİHDAM ÖNEMLİ'

Bakan Eroğlu bir üllkenin gelişmesi için üç 'İ' konusuna özellikle dikkat ettiklerini söyleyerek, "Bunlardan biri İstihsal yani üretim, ikincisi ihracat ve üçüncüsü istihdam. Bunlar olmadan veya biri bile eksik olsa o ülke gelişemez, büyüyemez. Biz de bu konulara özel önem veriyoruz. Sizler de yaşadığınız tüm sorunları bize anlatın. KDV'nin kalkmasına yönelik talepler geliyor ama buna Başbakanımız ve ilgili bakanlarla oturup çözmek için çalışacağız. Bu fuarın güzelliklere vesile olmasını ve biraz önce belirttiğim üç İ'yi arttırmasını diliyorum" diye konuştu.

'KENT EKONOMİSİNİ AYAKTA TUTUYOR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise ekonomik getiri anlamında dünya şampiyonu olan İzmir Mermer Fuarı'nda bu yıl 48 il ve 30 ülkeden toplam bin 100 civarında firmanın stant açtığını belirtti. Yine bu yıl 85 ülkeden 1500 yüz civarında ikili alım heyeti de beklendiğini kaydetti. Sektör fuarları içinde en büyük fuarın Marble olduğuna dikkat çeken Kocaoğlu, "Ülkemizin geçirdiği zor süreçte İzmir'deki hizmet sektörünü yaptığımız fuarlar ile ayakta tutmaya çalışıyoruz. Biz alıcı ile satıcıyı buluşturup; sanayicimizi dünyayla tanıştırırken kent ekonomisinin de gelişmesini amaçlıyoruz. İzmir'deki turizm ve hizmet sektörü Fuar İzmir ile büyümeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Veysel Eroğlu ve protokol konuşmaların ardından kurdele keserek fuarı ziyarete açtı. Beraberindekilerle fuarı gezen Eroğlu, stantlarda firma yetkilileriyle çektirdi. Fuarda stant açan Mısırlı bir firmanın sahibi iş adamıyla sohbet eden Eroğlu, "Dost ilişkilerimizi geliştirelim, ticaret yapalım" dedi. Afyonkarahisarlı Alimoğlu firması ise, Bakan Eroğlu'na kendi ının işlendiği mermer plaket hediye etti. Plaketi alan Bakan Eroğlu, "Bana benzemiş mi"diye espri yaptı.

30 ÜLKE VE 48 İL İZMİR'DE BULUŞTU

48 İlin yanı sıra 30 ülkeden toplam bin 100 firma fuarda stant açtı. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Yalova'dan yerli firmalar Fuar için İzmir'e geldi.

Yabancı katılımcıların geldiği ülkeler ise şöyle:

Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Çin, Danimarka, Mısır, İngiltere, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Hindistan, İran, Irak, İsrail, İtalya, Japonya, Lübnan, Mauritius, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Kore, İspanya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika ve Vietnam.

DHA