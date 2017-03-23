MARBLE'da görsel şölen

MARBLE 23'üncü Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda abajurdan gece lambasına, satranç takımından; masaya, ev dekorasyon eşyalarından, şömineye kadar pek çok farklı tasarımda mermerin farklı kullanım şekilleri sergileniyor.

Son yıllarda hayatın her alanında fark yaratan tasarımlarda, tasarımcıların sık kullandıkları mermer, şık ve dayanıklı malzeme olması nedeniyle tercih ediliyor. Farklı üretim teknikleri ve mermerin buluşmasıyla ortaya çıkan tasarımlarda özgünlük ve yaratıcılık dikkat çekiyor. Metal, cam, ahşap ve mermer kullanılarak hazırlanmış olan duvar süsleri, mermerin içerisine ışık yerleştirilerek oluşturulmuş şömineler evlere sıcak bir hava katması için tasarlandı.

Ev dekorasyon ürünlerinin yanı sıra dış mekanlar için tasarlanmış ürünler de Türkiye'nin en büyük fuar alanı Fuar İzmir'de ziyaretçilerle buluştu. Parklarda, şehir merkezlerinde kullanıma uygun olarak tasarlanmış olan dragon ve tavus kuşu şekilli şık bankların yapımında ise traverten taşı kullanılmış. MARBLE'da yer alan bir başka tasarım ürünü ise Antik Knidos şehrinde bulunan güneş saatinin imitasyonu olan, traverten taşı kullanılarak yapılmış Güneş saati. Ev dekorasyonuna uygun hale getirilmiş olan saat, zamanı Güneş'in konumuna göre ölçmeye yarayan dekoratif bir ürün.

Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olarak düzenlenen fuar, 25 Mart Cumartesi gününe kadar açık olacak.

DHA