Mardin Diyarbakır yolunda PKK'dan bombalı tuzak; 2 şehit (2)

MARDİN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bugün sabah saatlerinde meydana gelen ve 2 askerin şehit olduğu patlama ile ilgili Mardin Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"15/03/2017 günü saat 08.35 sıralarında ilimiz Mazıdağı İlçesi Aksu Jandarma Karakol Komutanlığı'nca MardinDiyarbakır Karayolu’nda icra edilen Mayın/EYP kontrolü esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu, 2 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

DHA