Mardin Diyarbakır yolunda PKK'dan bombalı tuzak; 2 şehit (3)

ŞEHİT ASKERLER TÖRENLE UĞURLANDI

MardinDiyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol Mevkii'nde PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladıkları patlayıcının infilak ettirmesi sonucu şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Erkan İmalı ile Uzman Kıdemli Çavuş Mahmut Yıldırım ve lojmanındaki balkondan düşerek yaşamını yitiren Uzman Çavuş Abdullah Özçelik için Mardin Havaalanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Zafer İzcan, 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Komutanı Altan Er, şehitlerin yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bazı vatandaşların katıldığı uğurlama töreni, şehitlerin Türk Bayrağı'na sarılı cenazesinin katafalka konulmasıyla başladı. Şehitlerin özgeçmişleri okunmasıyla devam eden tören, Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek'in yaptığı duadan sonra, şehitler için silah arkadaşları ve halktan helallik istenmesiyle sona erdi.

Tören sonrası şehitlerden Erkan İmalı'nın naaşı Kahramanmaraş'a, Mahmut Yıldırım'ın naaşı Kayseri'ye ve Abdullah Özçelik'in naaşı da Nevşehir'e uğurlandı.

ŞEHİT EŞİ: BİR ÖLÜR, BİN DOĞAR

Törende, şehit Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ın eşi Esra Yıldırım, eşinin tabutuna sarılarak, "1 yaşındaki çocuğun bana emanet. Bir ölür bin doğar" diyerek, gözyaşı döktü.

DHA