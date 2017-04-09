Mardin Savur'da 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MARDİN'in merkez Artuklu ile Savur ilçesi sınırlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında biri üst düzey yönetici olmak üzere 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı Elmabahçe ve Ulucanlar mahallelerinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip etmek maksadıyla operasyon başlatıldığı bu nedenle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı. Bornova Tugay Komutanlığı koordinesinde il Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak başlatılan operasyon kapsamında Artuklu ile Savur ilçesi sınırlarında bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre, aralarında biri üst düzey olmak üzere 7 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DHA