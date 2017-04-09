Mardin Savur'da 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi (2)

MARDİN VALİLİĞİ: PKK'LILARIN 4'Ü BÖLGE SORUMLUSU

Mardin'in merkez Artuklu ile Savur ilçeleri sınırlarında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4'ü bölge sorumlusu olmak üzere 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

'Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nce 9 Nisan 2017 Pazar günü icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı Özel Birlik Operasyonu'nda ilimizde ve ülkemizde bir çok eyleme karışan ve aralarında Savur bölge sorumlusu, Gap Urfa bölge sorumlusu, Artuklu sorumlusu ve Bismil bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte 2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 10 adet el bombası ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir.'

DHA