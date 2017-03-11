Mardin Valiliği'nden YGS’de ücretsiz barınma ve ulaşım imkanı

YÜKSEK Öğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) Mardin'de girecek öğrenciler için Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz barınma ve ulaşım imkanı sağlanacak.

Pazar günü tek oturum şeklinde yapılacak YGS öncesinde sınava girecek olan öğrencilerin sorunsuz bir şekilde sınav yerlerine ulaşabilmeleri için Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

Sınav öncesinde Şırnak başta olmak üzere komşu il ve ilçelerden şehir merkezine gelecek öğrencilere ücretsiz barınma ve ulaşım desteği vereceklerini belirten Vali Mustafa Yaman, resmi kurumlara ait bütün misafirhane ve yurtların öğrenciler için seferber edildiğini söyledi. Şehiriçi hatlarda ek sefer planlaması yapacaklarını ifade eden Yaman, sınav günü ücretsiz ulaşım imkanı alabilmek için öğrencilerin sınav giriş belgelerini, araca binerken göstermelerinin yeterli olacağını belirterek, "Barınma problemi yaşanmasın diye bütün kurumlarımızın misafirhane ve yurtları komşu il ve ilçelerden gelecek öğrencilerimizin hizmetine verdik. Öğrencilerimiz aileleriyle birlikte kalabilecekler. Şırnak'ta okulların durumundan dolayı daha çok öğrenci geleceğini düşünüyoruz. Onların da mağdur olmaması için aileleri ile birlikte misafir edeceğiz. Öğrencilerimizin uzun çalışmaları sonunda hayatlarını şekillendirmek için üniversiteyi kazanmaları, eğitimlerine mutlu olacakları bir yükseköğretim kurumunda devam etmeleri, en büyük dileğimizdir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları YGS’de başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.

Anne ve babalara da seslenen Vali Yaman, "Sizlerden çocuklarınıza her konuda destek olmanızı bekliyor, hiçbir sınav ve alınacak sonucun, çocuklarınızın gözünüzdeki ve gönlünüzdeki yerini değiştirmeyeceğine inanıyorum. Sizlerin de en az çocuklarınız kadar heyecan ve kaygı içinde olduğunuzu biliyorum. Sonuç ne olursa olsun, çocuklarınızı daima seviniz onları, zenginlik ve onur kaynağı olarak görünüz. Çocuklarınızı hiçbir zaman başkalarıyla kıyaslamayın. Çocuğunuzun sınav öncesi dönemde en önemli gereksinimleri; huzurlu, sakin, mutlu bir ortam, sevgi, destek, güven ve cesarettir" diye konuştu.

DHA