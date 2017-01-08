Mardin'de 2 aile arasında husumet barış yemeği ile son buldu

MARDİN merkez Artuklu İlçesi'nde 12 yıl önce bir kişinin ölümü ile 2 aile arasına başlayan husumet, verilen barış yemeğiyle son buldu.

Paşavat aşiretine mensup Sıraç Ayanoğlu ve Aziz Ayanoğlu'nun aileleri arasındaki husumetin bitmesi için, Mardin Müftülüğü Barış Komisyonu girişimde bulundu. Ailelerin anlaşması üzerine Yenişehir Mahallesi'nde Yücesoy Taziye Evi'nde barış yemeği düzenlendi. Artuklu Belediyesi'ne kayyum atanan Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Ak Parti Mardin İl Başkanı Ali Dündar, Kızıltepe Müftüsü Mahsum Taşçı, Ayanoğlu ailelerinin fertleri ve çok sayıda kişi yemeğe katıldı.

Barışa atılan bu adımı çok önemsediklerini belirten Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, iki ailenin bütün dünyaya sıkıntılı bir süreçte dahi birlik içinde olabildiklerini gösterdiklerini söyledi. Öztürk, "İçinden geçtiğimiz süreçte, dış güçlerin ülkemizi ve milletimizi kavgaya, endişeye ve şiddete çekmeye çalıştıkları bugünlerde çok anlamlı ve güzel bir mesaj verildi. Zor zamanımızda, bir araya gelinmeyecek denilen meselelerde dahi bir araya geleceğimizi, beraber olacağımızı bir ve diri olacağımızı gösterdik. Bu bütün Türkiye'ye ve dünyaya verilen mesajı çok kıymetli görüyoruz. Ayanoğlu ailesinin yaptığı bu barış, ailelerin birliğine ve beraberliğine vesile olur" dedi.

Mardin Müftü Vekili İsmail Ünal ise, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Allah, kardeşliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi hiçbir zaman bozmasın" diye konuştu. Kızıltepe Müftüsü Mahsum Taşçı'nın okuduğu duanın ardından davetlilere yemek verildi.

DHA